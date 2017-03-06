17:56 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Езил пропустит матч с "Баварией" из-за простуды

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Полузащитник "Арсенала" Месут Езил пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии", сообщает сайт английского клуба. Главный тренер "канониров" Арсен Венгер подтвердил, что футболист не готов к предстоящей встрече и сможет вернуться на поле в матче с "Лестером" 11 марта. С "Баварией" лондонский клуб встретится 7 марта.

Из-за простуды немецкий футболист уже пропустил встречу против "Ливерпуля" (1:3). В текущем сезоне чемпионата Англии 28-летний игрок провел 22 матча, забил 5 мячей и отдал 6 передач. За "Арсенал" он играет с 2013 года.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Есть как минимум одна ОТМАЗКА у Асрена на случай итогового НЕУСПЕХА против "Баварии": Месутка приболемши и некому было голевые пасы делать! Плюс, Санчес в раздевалке "поругамшись"...... И какие могут быть у болельщиков претензии к нему, АСРЕНУ, ВЕЛИЧАЙШЕМУ "отцу-основателю" "Арсенала"???.....

18:12

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Материалы других СМИ