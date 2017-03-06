Езил пропустит матч с "Баварией" из-за простуды

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии", сообщает сайт английского клуба. Главный тренер "канониров" Арсен Венгер подтвердил, что футболист не готов к предстоящей встрече и сможет вернуться на поле в матче с "Лестером" 11 марта. С "Баварией" лондонский клуб встретится 7 марта.

Из-за простуды немецкий футболист уже пропустил встречу против "Ливерпуля" (1:3). В текущем сезоне чемпионата Англии 28-летний игрок провел 22 матча, забил 5 мячей и отдал 6 передач. За "Арсенал" он играет с 2013 года.