Ежи Дудек: "Возможно, Роналду забьет свой 100-й гол в Лиге чемпионов в матчах с "Легией"

Экс-голкипер "Реала" Ежи Дудек перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между мадридской командой "Легией" отметил, что польскому чемпиону нечего противопоставить сопернику. По его словам, только Криштиану Роналду может забить не меньше пяти мячей в ворота "Легии". Сейчас на счету португальца 95 голов в Лиге чемпионов.

- У "Легии" есть только два игрока, которые могут показать хороший футбол с "Реалом", - приводит официальный сайт УЕФА слова Дудека. - Это Неманья Николич и Михал Кухарчик. Роналду? Очевидно, что он достигнет отметки в 100 голов в Лиге чемпионов уже в этом сезоне. Вполне возможно, что это произойдет в матчах с "Легией".