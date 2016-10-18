13:57 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Ежи Дудек: "Возможно, Роналду забьет свой 100-й гол в Лиге чемпионов в матчах с "Легией"

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Экс-голкипер "Реала" Ежи Дудек перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между мадридской командой "Легией" отметил, что польскому чемпиону нечего противопоставить сопернику. По его словам, только Криштиану Роналду может забить не меньше пяти мячей в ворота "Легии". Сейчас на счету португальца 95 голов в Лиге чемпионов.

- У "Легии" есть только два игрока, которые могут показать хороший футбол с "Реалом", - приводит официальный сайт УЕФА слова Дудека. - Это Неманья Николич и Михал Кухарчик. Роналду? Очевидно, что он достигнет отметки в 100 голов в Лиге чемпионов уже в этом сезоне. Вполне возможно, что это произойдет в матчах с "Легией".

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 3-й тур
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