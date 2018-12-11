"Евровесна у нас уже есть!" Геркус - о победе "Локо" в Юношеской Лиге УЕФА

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в своем Инстаграме поздравил молодежную команду железнодорожников с победой над "Шальке" в игре группового турнира юношеской Лиги УЕФА (4:1). Красно-зеленые заняли второе место в группе D и вышли в стыковые матчи.

- Евровесна у нас уже есть! Молодежный "Локо" забил 4 мяча "Шальке" и этой победой решил свой вопрос по выходу из группы. По разнице мячей парни обошли "Галатасарай"! - написал Геркус в своем Инстаграме.

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