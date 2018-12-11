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"Евровесна у нас уже есть!" Геркус - о победе "Локо" в Юношеской Лиге УЕФА

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Генеральный директор "Локомотива"  Илья Геркус в своем Инстаграме поздравил молодежную команду железнодорожников с победой над "Шальке" в игре группового турнира юношеской Лиги УЕФА (4:1). Красно-зеленые заняли второе место в группе D и вышли в стыковые матчи. 

Евровесна у нас уже есть! Молодежный "Локо" забил 4 мяча "Шальке" и этой победой решил свой вопрос по выходу из группы. По разнице мячей парни обошли "Галатасарай"! - написал Геркус в своем Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Евровесна у нас уже есть! Молодёжный "Локо" забил 4 мяча "Шальке" и этой победой решил свой вопрос по выходу из группы. По разнице мячей парни обошли "Галатасарай".🚂🚂🚂👍🏼👍🏼👍🏼#uefa #championsleague #лигачемпионов #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда #крепчестали

Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus) 11 Дек 2018 в 7:29 PST

Шальке-04 - мол. - Локомотив - мол.

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