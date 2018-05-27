Европейский союз дзюдо прокомментировал фол Рамоса на Салахе

Европейский союз дзюдо на странице в Фейсбуке прокомментировал эпизод финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" (3:1). Капитан мадридцев Серхио Рамос в первом тайме схватил за руку Мохамеда Салаха и нанес ему травму. Египтянин рискует пропустить чемпионат мира-2018.

"Запрещенный захват в дзюдо... Но в футболе достаточный для победы в Лиге чемпионов", - говорится в подписи к картинке. Также был дан комментарий к стоп-кадру: "Есть серьезные причины, почему ваки-гатамэ - запрещенная техника. Что вы думаете о вчерашнем фоле в финале Лиги чемпионов?"