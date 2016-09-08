Европейские лиги против реформы Лиги чемпионов

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) назвала "недопустимой" реформу Лиги чемпионов, которая должна быть осуществлена с сезона-2018/19. Организация призвала нового президента УЕФА, который будет избран в среду на конгрессе в Афинах, пересмотреть вопрос о новом формате турнира. Предусматривается, что четыре первые по клубному рейтингу УЕФА страны (на сегодняшний день Испания, Германия, Англия и Италия) гарантированно будут представлены в основном турнире четырьмя клубами каждая, то есть займут без каких-либо отборочных матчей ровно половину вакансий - 16 из 32.

- Крупное изменение было провозглашено без поддержки и консенсуса со стороны национальных лиг, - отмечается в коммюнике Совета директоров EPFL, собравшегося в четверг в Амстердаме. - Решение УЕФА будет иметь негативные последствия для внутренних соревнований и приведет к резкому увеличению разрыва между ведущими и остальными клубами как в финансовом, так и спортивном отношении.

EPFL выражает мнение, что УЕФА нарушил Меморандум о взаимопонимании, заключенный между двумя организациями, а потому национальные лиги вольны назначать матчи на те же дни и в то же время, когда проводятся игры еврокубков.

В амстердамском совещании приняли участие представители РФПЛ, а также лиг Испании, Германии, Англии, Франции, Португалии, Голландии, Швейцарии, Швеции, Дании, Шотландии и итальянской серии B.

Между тем Теодор Теодоракис, исполняющий обязанности генерального секретаря УЕФА, выступил с утверждением, что реформа Лиги чемпионов является плодом "широкого обсуждения с участием всех заинтересованных сторон, включая EPFL". (Александр ПРОСВЕТОВ)