Еврокубковая весна ЦСКА зависит от "Монако"

Сыграв дома вничью с "Байером", ЦСКА набрал третье очко в групповом турнире Лиги чемпионов-2016/17 и лишился шансов на попадание в 1/8 финала турнира. Кроме того, уже сегодня армейцы могут лишиться шансов даже на попадание в Лигу Европы. Это произойдет в случае победы "Тоттенхэма" над "Монако". Если же лондонцы не сумеют победить на выезде, то ЦСКА для продолжения борьбы за еврокубок нужно будет победить на "Уэмбли". (Кирилл БУРДАКОВ).

Группа E

И В Н П М О 1. Монако 4 2 2 0 7-3 8 2. Байер 5 1 4 0 5-4 7 3. Тоттенхэм 4 1 1 2 2-3 4 4. ЦСКА 5 0 3 2 4-8 3

7 декабря. Тоттенхэм – ЦСКА, Байер – Монако.

Определение мест команд в групповом раунде

Дополнительные показатели при равенстве очков у 2 и более команд:

a) Результат игр между собой – очки;

b) Результат игр между собой – разница мячей;

c) Результат игр между собой – количество голов;

d) Результат игр между собой – голы в гостях;

e) Если после применения критериев от "а" до "d" две команды по-прежнему имеют равные показатели, для определения итогового турнирного положения критерии от "а" до "d" применяются повторно исключительно к матчам с участием этих двух команд. Если и эта процедура не позволяет принять окончательное решение, то используются критерии от "f" до "h";

f) Общая разность мячей;

g) Количество мячей, забитых во всех играх;

h) Наибольший коэффициент клуба и ассоциации за предыдущие 5 лет.