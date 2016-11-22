22:00 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Еврокубковая весна ЦСКА зависит от "Монако"

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Сыграв дома вничью с "Байером", ЦСКА набрал третье очко в групповом турнире Лиги чемпионов-2016/17 и лишился шансов на попадание в 1/8 финала турнира. Кроме того, уже сегодня армейцы могут лишиться шансов даже на попадание в Лигу Европы. Это произойдет в случае победы "Тоттенхэма" над "Монако". Если же лондонцы не сумеют победить на выезде, то ЦСКА для продолжения борьбы за еврокубок нужно будет победить на "Уэмбли". (Кирилл БУРДАКОВ).

Группа E

 

И

В

Н

П

М

О

1. Монако

4

2

2

0

7-3

8

2. Байер

5

1

4

0

5-4

7

3. Тоттенхэм

4

1

1

2

2-3

4

4. ЦСКА

5

0

3

2

4-8

3

7 декабря. Тоттенхэм – ЦСКА, Байер – Монако.

Определение мест команд в групповом раунде

Дополнительные показатели при равенстве очков у 2 и более команд:

a) Результат игр между собой – очки;

b) Результат игр между собой – разница мячей;

c) Результат игр между собой – количество голов;

d) Результат игр между собой – голы в гостях;

e) Если после применения критериев от "а" до "d" две команды по-прежнему имеют равные показатели, для определения итогового турнирного положения критерии от "а" до "d" применяются повторно исключительно к матчам с участием этих двух команд. Если и эта процедура не позволяет принять окончательное решение, то используются критерии от "f" до "h";

f) Общая разность мячей;

g) Количество мячей, забитых во всех играх;

h) Наибольший коэффициент клуба и ассоциации за предыдущие 5 лет.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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люблю спорт

а нужна ли эта весна ЦСКА???

22:26

Нефан1

Всего-навсего - на "Уэмбли" победить... Мелочь-то какая...

22:16

fell62

Весной кони будут месить газоны отчизны , как всегда пытаясь попасть в ЛЧ , чтобы денег заработать для хозяина.

22:13

shpasic

виртуально обыграли Байер и вышли в плей-офф.

22:08

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