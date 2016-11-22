Еврокубковая весна ЦСКА зависит от "Монако"

Сыграв дома вничью с "Байером", ЦСКА набрал третье очко в групповом турнире Лиги чемпионов-2016/17 и лишился шансов на попадание в 1/8 финала турнира. Кроме того, уже сегодня армейцы могут лишиться шансов даже на попадание в Лигу Европы. Это произойдет в случае победы "Тоттенхэма" над "Монако". Если же лондонцы не сумеют победить на выезде, то ЦСКА для продолжения борьбы за еврокубок нужно будет победить на "Уэмбли". (Кирилл БУРДАКОВ).
Группа E
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Монако
|
4
|
2
|
2
|
0
|
7-3
|
8
|
2. Байер
|
5
|
1
|
4
|
0
|
5-4
|
7
|
3. Тоттенхэм
|
4
|
1
|
1
|
2
|
2-3
|
4
|
4. ЦСКА
|
5
|
0
|
3
|
2
|
4-8
|
3
7 декабря. Тоттенхэм – ЦСКА, Байер – Монако.
Определение мест команд в групповом раунде
Дополнительные показатели при равенстве очков у 2 и более команд:
a) Результат игр между собой – очки;
b) Результат игр между собой – разница мячей;
c) Результат игр между собой – количество голов;
d) Результат игр между собой – голы в гостях;
e) Если после применения критериев от "а" до "d" две команды по-прежнему имеют равные показатели, для определения итогового турнирного положения критерии от "а" до "d" применяются повторно исключительно к матчам с участием этих двух команд. Если и эта процедура не позволяет принять окончательное решение, то используются критерии от "f" до "h";
f) Общая разность мячей;
g) Количество мячей, забитых во всех играх;
h) Наибольший коэффициент клуба и ассоциации за предыдущие 5 лет.
люблю спорт
а нужна ли эта весна ЦСКА???
22:26
Нефан1
Всего-навсего - на "Уэмбли" победить... Мелочь-то какая...
22:16
fell62
Весной кони будут месить газоны отчизны , как всегда пытаясь попасть в ЛЧ , чтобы денег заработать для хозяина.
22:13
shpasic
виртуально обыграли Байер и вышли в плей-офф.
22:08