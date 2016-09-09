16:50 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Еврокубки - в разделе "Фэнтези",
Кубок мира - в разделе "Прогноз"!

0
0
0
1

Считанные дни остались до старта главного клубного турнира Европы, в котором жеребьевка определила в соперники ЦСКА и "Ростову" весьма серьезных соперников. Оппоненты "Краснодара" и "Зенита", может, и не столь грозны, но легко с ними также не будет. Что же, тем интереснее нам будет наблюдать за футбольными баталиями. И для того, чтобы вы смогли стать частью игры, мы предлагаем вам собрать команду из лучших игроков Европы и побороться за победу в фэнтези-турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Напоминаем, что вы также можете проявить свои знания и интуицию в разделе "СЭ Прогноз", где открыт хоккейный Кубок мира.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

sdfg34tf

Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke

17:54

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ