Считанные дни остались до старта главного клубного турнира Европы, в котором жеребьевка определила в соперники ЦСКА и "Ростову" весьма серьезных соперников. Оппоненты "Краснодара" и "Зенита", может, и не столь грозны, но легко с ними также не будет. Что же, тем интереснее нам будет наблюдать за футбольными баталиями. И для того, чтобы вы смогли стать частью игры, мы предлагаем вам собрать команду из лучших игроков Европы и побороться за победу в фэнтези-турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Напоминаем, что вы также можете проявить свои знания и интуицию в разделе "СЭ Прогноз", где открыт хоккейный Кубок мира.