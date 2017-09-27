Евгений Трефилов: "Хотелось бы видеть прошлогодний "Спартак"

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов поздравил болельщиков "Спартака" с ничьей в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1). Также он выразил надежду, что красно-белые будут показывать прошлогоднюю игру.

- Должен поздравить спартаковских болельщиков и все футбольное сообщество, что мы удержали счет 1:1, -сказал во флеш-интервью Трефилов. - Но, к сожалению, статистика не в пользу красно-белых. Надеемся, что "Спартак" подольше продержится в Лиге чемпионов. Хотелось бы видеть прошлогодний "Спартак", который становился чемпионом России. Сегодня немножко слабее выглядел.

- Это вопрос к тренеру?

- Нет, не только к тренеру. Все должно сложиться - тренер, набор игроков, здесь много моментов.

- До матча верили, что "Спартак" наберет очки?

- Я сказал, что будет 2:1 в пользу красно-белых, но не угадал. Был момент, когда думал, что все будет наоборот, когда у англичан было 7 моментов, а у нас - 2-3.

- Смотрели за действия тренеров?

- Карера более спокойный, а Клопп - агрессивный. Он хотел выиграть, были моменты для взятия ворот. Хочу также поблагодарить спартаковских вратарей, которые выглядели сегодня очень здорово, молодцы.

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"