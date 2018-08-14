Евгений Шахов: "Щитки Хачериди? Зачем вы задаете такие провокационные вопросы?"

Украинский полузащитник ПАОК Евгений Шахов после матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" (0:0, первая игра – 3:2) не стал комментировать поступок своего соотечественника защитника греческой команды Евгения Хачериди​.

Хачериди после окончания игры показал российским болельщикам щитки в цветах украинского флага.

– Не знаю, показывал он или нет. Я не буду комментировать, – сказал Шахов.

– Это факт. Хачериди показал щитки. Вы бы сами так сделали?

– Я не буду это комментировать. Зачем такие вопросы провокационные? Я не понимаю.

После разговора Шахов сел в автобус рядом с Хачериди. (Ярослав СУСОВ)