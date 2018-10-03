Евгений Коноплянка: "В первом тайме думали, что играем против "Барселоны"

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка после победы над "Локомотивом" (1:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопросы российских журналистов.

- Как оцениваете эту игру?

- Самое главное, что мы заработали три очка.

- Было тяжело соперничать с "Локомотивом"?

- В первом тайме очень тяжело. Мы думали, что играем против "Барселоны". Правда. Хорошо, что мы сумели показать свой характер и переломить игру.

- В чем причины разной игры в первом и втором таймах?

- Это же Лига чемпионов. В этом турнире нет слабых команд. Мы понимали, что "Локомотив" - хорошая команда, которая играет у себя дома. Болельщики гнали хозяев вперед, и нам было тяжело перестроиться с первых минут. Интересная игра получилась.

- Болельщики "Шальке" тоже были на высоте. Чувствовали их поддержку?

- Да. Они всегда с нами. Мы всегда их слышим, какой бы не был период у команды. Мы проиграли первые четыре матча в чемпионате, но они не отворачиваются от нас. С нами до конца и это приятно.

- Что тренер сказал в перерыве после такого невыразительного первого тайма?

- Ничего такого. Поддерживал нас. Не было такого, чтобы пихал. Спокойно объяснил, чего нам не хватает, и мы спокойно выполнили установку на второй тайм. (Елена Григорьевская)

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