Евгений Коноплянка: "В группе F "Шахтер" и "Хоффенхайм" поборются за второе место, а победит "Манчестер Сити"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка дал прогноз на исход противстояния в группе F Лиги чемпионов. В этой группе сыграют "Манчестер Сити", "Хоффенхайм", "Лион" и "Шахтер".

- "Манчестер Сити" точно будет первым, а за второе место, по моему мнению, будут бороться "Шахтер" и "Хоффенхайм". Не "Лион", - цитирует игрока Football.ua. - И разница между "горняками" и немцами наверняка будет минимальной: 1-2 очка, не больше.

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