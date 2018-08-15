Евгений Кафельников: "Скоро великий "Спартак" будем встречать после победы в еврокубке. Если Комбарова с Глушаковым на пенсию отправим"

Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира, знаменитый болельщик "Спартака" Евгений Кафельников выразил мнение, что красно-белые смогут в ближайшее время завоевать еврокубок. Для этого, по словам теннисиста, клубу стоит расстаться с Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым.

"Скоро Великий "Спартак" будем встречать в аэропорту после победы в еврокубке! P.S. Если только Комбарова с Глушаковым на пенсию отправим в ближайшее время", - написал Кафельников в Твиттере.

"Спартак" вылете из розыгрыша Лиги чемпионов-2018/19, уступив в третьем отборочном раунде ПАОК (2:3, 0:0).