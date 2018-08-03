Евгений Кафельников – о призыве "Спартака" к болельщикам: "ПАОК можно посмотреть и по телевизору"

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал заявление красно-белых к фанатам с просьбой отказаться от поездки в Грецию на матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК. В июне УЕФА наказал московский клуб закрытием гостевых секторов на двух выездных встречах в еврокубках (еще на одной – условно). Игра в Салониках – первая из них.

– Если руководство просит, его нужно уважить, – сказал Кафельников. – Надеюсь, "Спартак" даст положительный результат в первом матче, а мы с еще большим желанием посетим ответную игру в Москве. Ничего страшного, ПАОК можно посмотреть и по телевизору, это не та команда, ради которой стоит куда-то ехать. Понимаю, что футболистов нужно поддерживать. Но раз остаться дома просит сам "Спартак", стоит прислушаться. (Иван ТОРОПЦЕВ)