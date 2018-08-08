Евгений Кафельников: "Надеюсь, Ханни заменит Попова по ходу матча ПАОК - "Спартак"

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион-2000 по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что "почти доволен" составом красно-белых на матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК.

- Составом почти доволен, надеюсь, Ханни заменит Попова по ходу матча, - написал Кафельников в Твиттере.

Составом почти доволен,надеюсь Ханни заменит Попова по ходу матча👌🔥🤙 https://t.co/4YAOnjPOSZ – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 8 августа 2018 г.

Ответный матч состоится 14 августа в Москве.