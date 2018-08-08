19:30 | Футбол — Лига чемпионов

Евгений Кафельников: "Надеюсь, Ханни заменит Попова по ходу матча ПАОК - "Спартак"


Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион-2000 по теннису, известный болельщик "Спартака"  Евгений Кафельников заявил, что "почти доволен" составом красно-белых на матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК.

Составом почти доволен, надеюсь, Ханни заменит Попова по ходу матча, - написал Кафельников в Твиттере.

Ответный матч состоится 14 августа в Москве. 

ПАОК - Спартак М

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Отбор для "Спартака"
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