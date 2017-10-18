Евгений Кафельников: "Итоговый счет с "Севильей" - большая заслуга Комбарова"

Экс-первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников считает, что вратарь Александр Селихов и защитник Дмитрий Комбаров внесли большой вклад в победу над "Севильей" (5:1) на групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, голкипер совершил несколько сейвов, а защитник вынес мяч из пустых ворот.

– Эта победа – большое счастье для всех болельщиков, – сказал Кафельников. – Возможно, в каких-то моментах повезло, но везет сильнейшим!

– Вы не раз достаточно критично высказывались в адрес Комбарова. Как вам его игра сегодня?

– Он молодец. Спас команду, как и Селихов, вытащив мяч из девятки. В начале второго тайма случился нокдаун, но эти ребята спасли, ничего не скажешь. Большая заслуга именно Димы, что в итоге так все сложилось. Но я ни в коем случае не хочу занижать заслуги других футболистов. Все выложились на 100 процентов. 1:5 с "Зенитом" и 2:4 с "Локомотивом" уже забылись, за такой матч фанаты простили все.

– Промес забил два мяча и сделал две голевые передачи. может, игроку пора на повышение в топ-клуб?

– Не думаю. Даже если он куда-либо перейдет, никто ему не гарантирует место в основном составе. А для футболиста игровая практика – самое важное. Он сам это понимает. Зачем переходить в тот же "Ливерпуль" и сидеть на скамейке? Я ни в коем случае не хочу сказать, что Квинси не готов для перехода. Но в любом случае нужно время на адаптацию, а в "Спартаке" он суперзвезда. (Павел ГУРЕВИЧ)