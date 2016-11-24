04:24 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Евгений Хачериди: "Понимали, что нужна победа над "Наполи", но и не хотелось пропустить в начале"

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Защитник "Динамо" Евгений Хачериди после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Наполи" (0:0) подчеркнул, что перед командой стояла задача сыграть достойно. Футболист отметил: итальянцам не удалось создать опасных моментов.

– Прежде всего, тренер сказал сыграть достойно, – приводит официальный сайт УЕФА слова Хачериди. – Шансов на продолжение борьбы было мало. У нас было пару контратак, было пару шансов, но и "Наполи" тоже ничего не создал. Понимали, что нужна только победа, но не хотелось в начале пропустить, было бы совсем сложно.

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