01:00 | Футбол — Лига чемпионов

Евгений Гинер: "В матче с "Реалом" запомнится только результат"

Обсудить
0

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что домашняя победа над "Реалом" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0) оказалась крайне волнительной.

- Самый ли это запоминающийся матч? Я также вспоминаю игру с "Манчестер Юнайтед", когда в самом конце англичане сравняли счет, сделав его 3:3, - сказал Гинер в интервью Владимиру Стогниенко для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - С "Реалом" сыграли неплохо. Хорошо, что выиграли - это запомнится болельщикам. "Реал" - это машина, лидер мирового футбола. Запомнится только результат, ведь сердце опускалось в течение всего матча. 

ЦСКА занимает 3-е место в группе G, имея в активе 4 очка после четырех туров. 

ЦСКА - Реал

Все о Лиге чемпионов - здесь

Опрос

Как закончится матч 5-го тура Лиги чемпионов ЦСКА - "Виктория" Пл?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
Материалы других СМИ
Загрузка...