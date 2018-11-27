Евгений Гинер: "В матче с "Реалом" запомнится только результат"

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что домашняя победа над "Реалом" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0) оказалась крайне волнительной.

- Самый ли это запоминающийся матч? Я также вспоминаю игру с "Манчестер Юнайтед", когда в самом конце англичане сравняли счет, сделав его 3:3, - сказал Гинер в интервью Владимиру Стогниенко для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - С "Реалом" сыграли неплохо. Хорошо, что выиграли - это запомнится болельщикам. "Реал" - это машина, лидер мирового футбола. Запомнится только результат, ведь сердце опускалось в течение всего матча.

ЦСКА занимает 3-е место в группе G, имея в активе 4 очка после четырех туров.

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