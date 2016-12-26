Евгений Гинер: "Неудачи ЦСКА в Лиге чемпионов - в большей степени вина клуба"

Президент ЦСКА Евгений Гинер назвал причины неудачного выступления армейцев в Лиге чемпионов. Красно-синие заняли четвертое место в группе E, набрав 3 очка и не смогли выйти в весеннюю часть еврокубков.

– В чем причина неудачного выступления ЦСКА В Лиге чемпионов? Прежде всего, в том, что летом надо было более активно поработать на трансферном рынке, добавить в команду игроков, – приводит bobsoccer.ru слова Гинера. – В связи с открытием стадиона, сделать это было сложно. Думаю, все знают, какой сейчас кризис, не только в нашей стране, но и в мире. Финансово распылиться и на трансферы, и на то, чтобы достроить стадион, было очень тяжело. Так что неудачное выступление в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов – это в большей степени вина клуба.