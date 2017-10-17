Евгений Бушманов: "Молодежка "Спартака" по классу не уступает "Ливерпулю" и "Севилье"

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов после матча Юношеской лиге УЕФА между молодежками "Спартака" и "Севильи" (1:1) выразил мнение, что красно-белые играют не хуже, чем их соперники по группе. Ранее спартаковцы обыграли "Ливерпуль" (2:1).

Напомним, что "Спартак" заканчивал игру вдевятером. С поля были удалены Даниил Петрунин и Максим Калачевский.

– Это хороший опыт для ребят, прошло три игры, по которым видно, что они нисколько не уступают ни "Ливерпулю", ни "Севилье", – приводит ТАСС слова Бушманова. – Где-то испанцы провоцировали, а наши неправильно себя вели, на чем и были пойманы. Это тоже опыт, надо учиться, чтобы не попадаться на такие провокации.

В целом "Спартак" сегодня играл достаточно неплохо, поактивней соперника, имел преимущество и моменты, владел мячом и проводил хорошие атаки. На команду повлияли удаления, потому что складывалось ощущение, что могли забить второй гол, дожать, но, оставшись в меньшинстве, важно было не пропустить. Думаю, у команды есть все шансы, чтобы выйти дальше, впереди еще три матча, которые надо стараться выигрывать.

По словам специалиста, забившему два гола "Ливерпулю" и один "Севилье" Александру Руденко нужно еще расти и развиваться.

– В "Спартаке-2" Руденко периодически играет, в зависимости от календаря. То, что он забивает в Юношеской лиге УЕФА, это для него самого хорошо, – продолжил Бушманов. – Видно, что у него есть голевое чутье, а этому качество невозможно научиться. Ему надо дальше расти, развиваться, все возможности и условия для этого есть.