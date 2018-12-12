Евгений Бушманов: "ЦСКА не проиграет "Реалу". Будет ничья – 1:1"

Бывший защитник ЦСКА Евгений Бушманов поделился с "СЭ" ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов, в котором армейцы сегодня встретятся в Мадриде с "Реалом". Москвичи занимают четвертое место в группе G, набрав 4 очка. Столько же у пльзеньской "Виктория", но она имеет преимущество по личным встречам. Для выхода в 1/16 финала Лиги Европы красно-синим нужно набрать больше очков, чем чехам, которые сыграют с "Ромой".

– Нужно выходить и играть в футбол, не обращая внимания на матч в Чехии, – говорит Бушманов. – Понятно, что "Реал" фаворит, хотя ему уже ничего не нужно – это не облегчит жизнь ЦСКА. Мадрид в любом составе очень сильный соперник, просто так у себя дома испанцы очки дарить не станут. При этом шансы у ЦСКА есть. Верю в армейцев, поэтому поставлю на ничью – 1:1. (Игорь Новиков)