Евгений Алдонин: "Во втором тайме ЦСКА доминировал на поле"

Бывший полузащитник сборной России и ЦСКА Евгений Алдонин отметил, что во втором тайме встречи ЦСКА – "Байер" армейцам удалось доминировать на поле. Матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА – "Байер" завершился со счетом 2:2.
– Я предполагал, что матч ЦСКА – "Байер" будет сложным. Россияне проигрывали 0:2, но в какой-то момент сумели собраться. В целом, в группе оказались приблизительно равные команды: каждая могла выиграть.
Алан Дзагоев провел отличный матч, забил гол. Роман Еременко проделал огромный объем работы, и Игорь Акинфеев выручал неоднократно. Армейцы показали, что у команды есть характер. Конечно, матчи Лиги чемпионов сложнее, чем российское первенство. Футбол состоит из ошибок: одни их совершают, другие – этим пользуются. Пропущенные мячи стали результатом огромных скоростей, которые использовал "Байер". Игроки ЦСКА просто не успевали, однако уже во втором тайме удалось переломить ход встречи и навязать сопернику свою игру, доминировать на поле. (Любовь КОНЯЕВА)
MAYERICK
Еще один пони-алкаш.......
19:56
Супершвайни
Когда веришь в пакемонов, становишьсо пакемоном=)))
19:39
вперёд Спартак!
Интересно, в чём заключается "доминация", если нет ни одного игрового статистического показателя (кроме главного счёта на табло!) согласно которому цска уступило всего в 2 раза. По опасным и голевым моментам, количеству передач, владению мячом и всему остальному, связанному с футболом, у Байера было огромное преимущество более, чем в 2 раза! Другое дело, что это футбол и та же Барселона, имевшая не меньшее преимущество, один раз проиграла Рубину. Слово тотальное преимущество имеет строгое лексическое значение, поэтому слова Алдонина говорят лишь о том, что он невменяем.))))))))
19:31
Slim Taller
Опять всех переиграли.
19:11
storog1977
мы разные матчи смотрели?
18:58
Berkut-7
Он вообще телевизор включал, о каком доминирование говорит этот болезный
18:58
saiga
И где это Алдонин смог увидеть доминирование ЦСКА? Если бы не расхлябанность аспириновых, то получили бы 0:4 или 0:5 еще в первом тайме.
18:57
Samba01
Рейнгольд №2
18:56