Евгений Алдонин: "Во втором тайме ЦСКА доминировал на поле"

Бывший полузащитник сборной России и ЦСКА Евгений Алдонин отметил, что во втором тайме встречи ЦСКА – "Байер" армейцам удалось доминировать на поле. Матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА – "Байер" завершился со счетом 2:2.

– Я предполагал, что матч ЦСКА – "Байер" будет сложным. Россияне проигрывали 0:2, но в какой-то момент сумели собраться. В целом, в группе оказались приблизительно равные команды: каждая могла выиграть.

Алан Дзагоев провел отличный матч, забил гол. Роман Еременко проделал огромный объем работы, и Игорь Акинфеев выручал неоднократно. Армейцы показали, что у команды есть характер. Конечно, матчи Лиги чемпионов сложнее, чем российское первенство. Футбол состоит из ошибок: одни их совершают, другие – этим пользуются. Пропущенные мячи стали результатом огромных скоростей, которые использовал "Байер". Игроки ЦСКА просто не успевали, однако уже во втором тайме удалось переломить ход встречи и навязать сопернику свою игру, доминировать на поле. (Любовь КОНЯЕВА)