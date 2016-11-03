20:54 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Евгений Алдонин: "После матча со "Спартаком" ЦСКА был не готов играть с "Монако"

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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин считает, что армейский клуб был не готов к матчу с "Монако" после игры со "Спартаком". ЦСКА уступил "Монако" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов со счетом 0:3.

– Мне кажется, что команда была не готова, особенно после матча со "Спартаком". Клуб совершенно не выполнил план на игру, – приводит ТАСС слова Алдонина. – "Монако" оказался гораздо сильнее, хотя матч был определяющим. Теперь ЦСКА необходимо пробиваться, занимать третье место и выходить в Лигу Европы, потому что выход в плей-офф Лиги чемпионов слишком призрачен.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин ещё что-то считает)

21:15

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