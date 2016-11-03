Евгений Алдонин: "После матча со "Спартаком" ЦСКА был не готов играть с "Монако"

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин считает, что армейский клуб был не готов к матчу с "Монако" после игры со "Спартаком". ЦСКА уступил "Монако" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов со счетом 0:3.

– Мне кажется, что команда была не готова, особенно после матча со "Спартаком". Клуб совершенно не выполнил план на игру, – приводит ТАСС слова Алдонина. – "Монако" оказался гораздо сильнее, хотя матч был определяющим. Теперь ЦСКА необходимо пробиваться, занимать третье место и выходить в Лигу Европы, потому что выход в плей-офф Лиги чемпионов слишком призрачен.