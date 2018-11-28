Евгений Алдонин – о поражении ЦСКА от "Виктории": "Теперь шансы на выход в Лигу Европы только теоретические"

Бывший полузащитник ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2004/05 в составе красно-синих Евгений Алдонин прокомментировал "СЭ" поражение армейцев в 5-м туре Лиги чемпионов от "Виктории"​ (1:2). После этой встречи российский и чешский клубы набрали по 4 очка, но команда из Пльзени опережает москвичей за счет победы в гостях, и перед заключительными встречами в группе занимает 3-е место, дающее путевку в 1/16 финала Лиги Европы. В последнем туре команда Виктора Гончаренко встретится в гостях с "Реалом".

– Конечно, неудача ЦСКА неожиданна и неприятна, ведь в начале игры армейцы владели безоговорочным преимуществом, – сказал Алдонин. – А вот в дальнейшем наши отдали инициативу, за что и поплатились. Уже в концовке первого тайма появилась нервозность, еще и этот пенальти, который, правда, потащил Акинфеев… Да и вторую 45-минутку красно-синие начали пассивно, а Лига чемпионов такой турнир, в котором не прощают подобного – даже "Виктория", хотя ее не назовешь командой высокого класса. Впрочем, я все равно не скажу, что чехи наиграли на победу, ЦСКА создал больше опасных моментов. По сути, сами отдали три очка.

– Поражение понизило шансы на выход в плей-офф Лиги Европы до минимальных.

– Согласен – остались чисто теоретические. Это печально, но у нынешнего ЦСКА не хватает опыта и европейского мастерства. Понятно, что ребята хотели себя проявить, впечатляюще стартовали в Лиге чемпионов, победили "Реал", который в любом состоянии тяжелый оппонент. Мы все верили в победу над "Викторией", но, к сожалению, сказались молодость и неопытность команды. У меня по ходу матча с чехами складывалось впечатление, что футболисты ЦСКА теряли концентрацию, периодически отключались. Медленно начали второй тайм, и только когда соперник сравнял счет включились, стали создавать моменты. Но Пльзень забила второй мяч после углового, когда, как показалось, армейцы потеряли контроль над ситуацией. (Иван Торопцев)