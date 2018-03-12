Эвер Банега: "Всегда хотел походить на Хави и Пирло"

Полузащитник "Севильи" Эвер Банега в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" рассказал, что является давним поклонником уже завершивших карьеру Хави и Андреа Пирло.

- Конечно, я всегда хотел походить на Хави и Пирло, когда они были на пике формы, - приводит русскоязычный Twitter УЕФА слова Банеги. - На их игру всегда было приятно смотреть. Видеть, как они блистают. Иногда я смотрю кадры с их игрой и учусь у них. Мне доводилось играть против них. Я был в полном восторге.

29-летний Банега провел в нынешнем сезоне за "Севилью" 39 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" - "Севилья" пройдет во вторник, 13 марта, начало - в 22.45 (мск). Первая игра в Испании завершилась нулевой ничьей.