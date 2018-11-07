Эузебио Ди Франческо: "Мы должны были побеждать ЦСКА более уверенно"

Главный тренер "Ромы" Эузебио Ди Франческо прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

– Вы выглядели недовольным по ходу матча с ЦСКА. Почему? Игроки не выполняли то, что вы просили?

– Нет, игроки все понимали. Но это был такой матч, который надо доводить до логического конца, когда ведешь в счете, и когда играешь против такой команды как ЦСКА. Все-таки это молодая, быстрая команда. Так или иначе, но они обыграли "Реал". Я недоволен, что ребята расслабились в какой-то момент. Хотя я прошу в каждом матче быть сконцентрированными на протяжении всего матча.

– Замены показались направленными на оборону. Почему, например, заменили Клюйверта?

– Он не был до конца готов к матчу, у него была травма не так давно. Что касается остальных замен, то они были по позиции, а не направлены на оборону. Возможно, нам надо было что-то больше сделать в плане нападения, но я не хотел рисковать.

– "Рома" – команда, которая никогда недовольна игрой.

– Проблема в подходе к игре. Нам надо было забивать третий, играть более стабильно. Все-таки год назад мы дошли до полуфинала. Нам нужно побеждать более уверенно, нам есть куда расти.

– В чем прибавил ЦСКА по сравнению с матчем в Риме?

– Что поменялось? То, что играли в Москве при сумасшедшей поддержкой болельщиков. Мы забили быстрый, легкий мяч. Еще нам помогло, что произошло удаление. Но это произошло из-за того, что мы давили. (Александр Рогулев)​