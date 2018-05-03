Эусебио Ди Франческо: "В финал вышла команда, которая была сильнее в мелочах"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо после победы над "Ливерпулем" в 1/2 финала Лиги чемпионов (4:2) отметил игру соперника. Несмотря на победу римская команда не вышла в финал турнира.

- Соперник провел великолепный тайм в первом матче, теперь то же самое сделали мы, - цитирует пресс-служба УЕФА Ди Франческо. - Дальше прошла команда, которая была сильнее в мелочах. Впрочем, это ничуть не умаляет заслуг "Ливерпуля", он сыграл великолепно.