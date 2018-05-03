00:55 | Футбол — Лига чемпионов

Эусебио Ди Франческо: "В финал вышла команда, которая была сильнее в мелочах"


Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо после победы над "Ливерпулем" в 1/2 финала Лиги чемпионов (4:2) отметил игру соперника. Несмотря на победу римская команда не вышла в финал турнира.

- Соперник провел великолепный тайм в первом матче, теперь то же самое сделали мы, - цитирует пресс-служба УЕФА Ди Франческо. - Дальше прошла команда, которая была сильнее в мелочах. Впрочем, это ничуть не умаляет заслуг "Ливерпуля", он сыграл великолепно.

Рома - Ливерпуль

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http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000884/match=2021710/index.html

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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