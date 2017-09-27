Эусебио Ди Франческо: "Рома" могла сыграть лучше при счете 2:0"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо остался не вполне доволен матчем с "Карабахом" (2:1) во втором туре группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, римляне сами создали себе трудности.

– После победы вы не можете жаловаться, – цитирует Mediaset Ди Франческо. – Конечно, мы могли бы сыграть лучше, когда повели со счетом 2:0. Но не забывайте, что "Рома" давно не играла в Лиге чемпионов, ей сложно в такой атмосфере. Каждый раз, когда "Карабах" брал мяч и бежал вперед, казалось, что это шанс всей их жизни. Мы могли бы лучше контролировать мяч, но рисковали на последних минутах. Если "Карабах" попал в Лигу чемпионов, значит, у него есть характер и качественная игра.

К сожалению, мы сами себе осложнили жизнь. Это процесс роста. Можно было выиграть по-другому, но мы победили – и это главное. Команда идет вперед и учится.