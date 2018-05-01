Эусебио Ди Франческо: "Рома" должна сотворить еще одно чудо"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо считает, что психологический настрой и поддержка болельщиков должна помочь его команде в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Первая игра между итальянским и английским клубами завершилась крупным поражением римлян - 2:5.

Отметим, что в полуфинал "Рома" вышла, обыграв по сумме двух матчей "Барселону". В первой встрече. которая состоялась в Барселоне, команда Ди Франческо потерпела разгромное поражение - 1:4. Во второй игре "джаллоросси" обыграли каталонцев со счетом 3:0.

- Мы должны жаждать этой победы, выложиться по полной, - цитирует официальный сайт УЕФА. - Надо совершить подвиг. Мы должны верить и постараться сотворить еще одно чудо за счет нашей психологии, болельщиков и страсти вокруг команды. Рад, что мы прошли так далеко, но не хочу довольствоваться этим. Нашей целью должна стать путевка в Киев.

Ответный матч между "Ромой" и "Ливерпулем" стоится в Риме 2 мая. Начало - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.