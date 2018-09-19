Эусебио ди Франческо: "Реал" - лучшая команда в Европе. Она не ощущает отсутствия Роналду"

Главный тренер "Ромы" Эусебио ди Франческо перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" заявил, что "сливочные" являются самой высококачественной командой Европы.

- "Реал" - команда с самым высоким качеством в Европе, - приводит слова ди Франческо El Pais. - Они почти не совершают ошибок. Уход Роналду? Он многое сделал для них, но сейчас команда не ощущает его отсутствия. Мы будем действовать против них агрессивно и постараемся сыграть в свою игру.

"Рома" выступает в группе G вместе с "Реалом", ЦСКА и "Викторией" Пльзень.

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