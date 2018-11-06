Эусебио Ди Франческо: "Постараемся сыграть с ЦСКА первым номером"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил, что его команда всегда старается играть на победу. Первая игра между этими командами в группе G завершилась победой римлян со счетом 3:0.

– "Рома" будет играть выжидательно, или первым номером? Сыграет ли Флоренци впереди?

– Неважно, где он сыграет. Нужно стараться контролировать игру и постараться действовать первым номером.

– С каким настроением "Рома" будет играть завтра?

– Мы стараемся побеждать, всегда, когда это возможно.

– В чем психологически отличаются матчи серии А и Лиги чемпионов?

- В Лиге чемпионов надо стараться больше. Команда в психологическом плане развивается. Это касается и чемпионата. Иногда надо уметь выигрывать 1:0 или забивать на 96-й минуте. (Елена Григорьевская, Андрей Михайлов)

Игра между итальянской и российской командами состоится завтра, 7 ноября, на стадионе "Лужники". Начало игры – 20.55 по московскому времени.