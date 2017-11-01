Эусебио Ди Франческо: "Карабах" создает всем проблемы"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо похвалил команду за победу над "Челси" (3:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Он отметил, что расслабляться римлянам еще рано.

– Мы опасно атаковали, проходили вперед по флангам, хотя в первом тайме "Челси" играл хорошо, – цитирует AFP Ди Франческо. – Публика заслужила такую нашу победу. Мои игроки показали, что не зря заслужили место в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Мы все ближе к плей-офф, однако нужно еще поработать. Тот же "Карабах" создает всем проблемы. В Европе непросто побеждать. Мы близки к чему-то важному, но еще не сделали этого шага. Это большая победа, но она не моя. Это победа "Ромы", игроков, болельщиков.