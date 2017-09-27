Эусебио Ди Франческо: "Карабах" будет стремиться доказать, что поражение от "Челси" - несчастный случай"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо считает, что его команде придется непросто в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Карабаха". Специалист отметил, что римляне приехали на игру, чтобы показать свой класс и одержать победу.

- Это довольно деликатный матч. Многие уже заранее предрекают нам успех, но я очень уважаю "Карабах" за то, что они сделали и какой проделали путь, - приводит официальный сайт УЕФА слова Ди Франческо. - Могу заверить вас, что нам будет нелегко. Мы считаем все матчи трудными, и нам придется непросто, потому что соперник не сумел добиться результата в Лондоне и будет стремиться доказать, что это был лишь несчастный случай ("Карабах" потерпел поражение со счетом 0:6. - Прим. "СЭ"). Но мы приехали сюда, чтобы показать свой класс и победить. Помимо того, что все матчи опасные и сложные, в таких поединках нужно действовать решительно, агрессивно и проявлять стремление к победе.

Матч "Карабах" - "Рома" состоится сегодня. Начало игры - 19.00 по московскому времени.