Эусебио Ди Франческо: "Де Росси, скорее всего, не сыграет с ЦСКА"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо заявил, что хавбек римлян Даниэле Де Росси, скорее всего, не сыграет с ЦСКА в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в "Лужниках" 7 ноября.

- Де Росси не примет участия в матче с "Фиорентиной", - цитирует Ди Франческо Football Italia. - Вероятно, он не сыграет и с ЦСКА в Лиге чемпионов. Манолас? Сегодня он тренировался в общей группе. Я приму решение о том, будет ли он играть.

"Рома" занимает 2-е место в группе G, имея в активе 6 очков.

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