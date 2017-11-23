10:51 | Футбол — Лига чемпионов

Эусебио Ди Франческо: "Атлетико" заслужил победу над "Ромой"


Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо считает, что его команда не заслужила победы в матче Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:2). По словам тренера, судьбу встречи решил настрой.

– Мы не смогли гарантировать себе выход в плей-офф, – цитирует AFP Ди Франческо. – Хотелось выйти уже в следующий раунд, но это было невозможно. "Атлетико" больше хотел победить, чем мы. Не будем забывать, что это за команда. Мадридцы опасны в атаке и надежны в обороне, они удачно выступают в Лиге чемпионов. До 70-й минуты мы, пожалуй, играли лучше, но соперник был более голодным. Он заслужил победу.

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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