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20:36 | Футбол — Лига чемпионов

Эусебио Ди Франческо: "Атлетико" может не играть в красивый футбол, но результата добивается"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо считает, что его команде будет непросто выйти из группы в Лиге чемпионов. Соперниками римлян стали "Челси", "Атлетико" и "Карабах".

– Я смотрел жеребьевку с командой, – цитирует официальный сайт "Ромы" Ди Франческо. – "Челси" и "Атлетико" великие клубы, а "Карабах" нельзя недооценивать. За последние четыре года "Атлетико" играл дважды в финалах. Он привык играть на таком уровне. Мадридцы могут не играть в красивый футбол, но они всегда добиваются результата. "Челси" тоже очень силен. Антонио Конте – тренер высочайшего класса.

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