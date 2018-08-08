Это "Спартак"! Красно-белые вели 2:0, но проиграли ПАОК

"Спартак" в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов проиграл ПАОК (2:3). Красно-белые вели со счетом 2:0 после голов Ивелина Попова и Квинси Промеса. Но еще до перерыва хозяева отыгрались и вышли вперед, забив три мяча за 15 минут. На 71-й минуте Промес не забил пенальти.
Отметим, что перед матчем группа российских журналистов подверглась нападению со стороны агрессивных поклонников греческого клуба.
Ответная игра пройдет в Москве во вторник, 14 августа.
Лига чемпионов
3-й отборочный раунд
Первый матч
ПАОК (Греция) – "СПАРТАК" (Москва) – 3:2 (3:2)
Голы: Попов, 7 (0:1). Промес, 17 (0:2). Прийович, 29 – с пенальти (1:2). Лимниос, 37 (2:2). Пелкас, 44 (3:2).
Нереализованный пенальти: Промес, 71 (вратарь).
ПАОК: Пасхалакис, Леонарду Матос, Хачериди, Варела, Креспо, Лимниос (Лео Жаба, 79), Маурисиу (Шахов, 84), Каньяс, Пелкас, Эль-Каддури (Варда, 61), Прийович.
"Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти (Рассказов, 90+4), Комбаров, Ломовицкий, Зобнин, Фернанду, Попов (Тимофеев, 64), Промес, Луиз Адриану (Зе Луиш, 78).
Предупреждения: Жиго, 19. Зобнин, 40. Эль-Каддури, 58. Пасхалакис, 69. Ломовицкий, 72. Маурисиу, 77. Фернанду, 83.
Судьи: ГРИНФЕЛЬД, Йаркони, Хассан (все Израиль).
8 августа. Салоники. Стадион "Тумба".
Лига чемпионов: календарь и результаты матчей
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/qualify/-3/