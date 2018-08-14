Это фиаско... "Спартак" остался без Лиги чемпионов. Его ждет Лига Европы

Вторник. Москва. "Спартак" - ПАОК - 0:0. Красно-белые не смогли выйти в основной турнир Лиги чемпионов. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

"Спартак" на своем поле в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов сыграл вничью с ПАОК (0:0).

Команда Массимо Карреры с 33-й минуты играла в меньшинстве после удаления Луиз Адриану (разбор эпизода – здесь).

Красно-белые не смогли пройти греческую команду, которой в первой встрече проиграли со счетом 2:3.

Теперь москвичи перейдут в Лигу Европы, где сразу окажутся в групповом турнире. На жеребьевке 31 августа спартаковцы попадут в третью или четвертую корзину.

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд

Ответный матч

"СПАРТАК" (Россия) – ПАОК (Греция) – 0:0

"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Комбаров (Мельгарехо, 76), Ташаев (Зе Луиш, 46), Глушаков, Зобнин, Фернанду (Самедов, 62), Промес, Луиз Адриану.

ПАОК: Пасхалакис, Леонарду Матос, Креспо, Варела, Виейринья (Хачериди, 64), Лимниос, Маурисиу, Каньяс, Пелкас (Шахов, 78), Эль-Каддури (Варда, 46), Прийович.

Предупреждения: Фернанду, 22. Леонарду Матос, 25. Пасхалакис, 34. Джикия, 37. Эль-Каддури, 37. Зобнин, 86.

Удаление: Луиз Адриану, 33.

Судьи: БЮКЕ, Дебар, Паселли (все Франция).

14 августа. Москва. Стадион "Открытие Арена". 40385 зрителей.

Первый матч – 2:3.

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