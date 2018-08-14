Это фиаско... "Спартак" остался без Лиги чемпионов. Его ждет Лига Европы

"Спартак" на своем поле в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов сыграл вничью с ПАОК (0:0).
Команда Массимо Карреры с 33-й минуты играла в меньшинстве после удаления Луиз Адриану (разбор эпизода – здесь).
Красно-белые не смогли пройти греческую команду, которой в первой встрече проиграли со счетом 2:3.
Теперь москвичи перейдут в Лигу Европы, где сразу окажутся в групповом турнире. На жеребьевке 31 августа спартаковцы попадут в третью или четвертую корзину.
Лига чемпионов
3-й отборочный раунд
Ответный матч
"СПАРТАК" (Россия) – ПАОК (Греция) – 0:0
"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Комбаров (Мельгарехо, 76), Ташаев (Зе Луиш, 46), Глушаков, Зобнин, Фернанду (Самедов, 62), Промес, Луиз Адриану.
ПАОК: Пасхалакис, Леонарду Матос, Креспо, Варела, Виейринья (Хачериди, 64), Лимниос, Маурисиу, Каньяс, Пелкас (Шахов, 78), Эль-Каддури (Варда, 46), Прийович.
Предупреждения: Фернанду, 22. Леонарду Матос, 25. Пасхалакис, 34. Джикия, 37. Эль-Каддури, 37. Зобнин, 86.
Удаление: Луиз Адриану, 33.
Судьи: БЮКЕ, Дебар, Паселли (все Франция).
14 августа. Москва. Стадион "Открытие Арена". 40385 зрителей.
Первый матч – 2:3.
Лига чемпионов: календарь и результаты матчей