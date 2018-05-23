"Это фейковые новости". Мэр Киева Виталий Кличко отрицает, что фанаты сдают билеты на финал Лиги чемпионов

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что информация об отказе фанатов от поездки на финал Лиги чемпионов не соответствует действительности.

Ранее в СМИ появилась информация, что 2200 болельщиков "Реала" отказались от билетов на финал Лиги чемпионов с "Ливерпулем" из-за завышенных цен.

- Перед финалом Лиги чемпионов мест в отелях уже нет. Была сенсационная новость, что болельщики массово сдают билеты, потому что жилья уже нет или оно дорогое, - цитирует "Радио "Свобода" Кличко. - Мы связались с "Реалом", "Ливерпулем", с фан-клубами и сказали: "Пожалуйста, кто сдает билеты, дайте знать, мы готовы их купить". Тишина. Это фейковые новости. А то, что цены повышаются перед крупными событиями, происходит не только в Киеве. Это мировая практика. Город не может регулировать бизнес - это законы рынка.

Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Ливерпуль".