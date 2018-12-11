14:00 | Футбол — Лига чемпионов

"Это будет особенный матч". Альваро Одриосола - об игре с ЦСКА

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Защитник "Реала"  Альваро Одриосола - о матче с ЦСКА в Лиге чемпионов.

- Для меня это мечта - играть здесь, в "Реале", все складывается позитивно, я добиваюсь хороших результатов, это радует. Это будет особенный матч, - цитируют игрока "РИА Новости". -  Это особая мотивация - играть в Лиге чемпионов. И я приложу максимум усилий, чтобы помочь команде добиться положительного результата. Надо идти за победой матч за матчем, и для меня большая мечта – победить в Лиге чемпионов. Тут нужна большая отдача.

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Реал - ЦСКА

 

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https://rsport.ria.ru/20181211/1547796431.html

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