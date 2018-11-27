Если "Виктория" проиграет ЦСКА, ее тренер будет подавать пиво

Главный тренер "Виктории" Павел Врба заключил пари с пльзеньской пивной компанией, сообщает русскоязычный Твиттер УЕФА. В случае выхода клуба в плей-офф Лиги чемпионов компания должна будет угостить пивом 11700 болельщиков. Если "Виктория" станет последней в группе, Врба будет подавать пиво гостям в пивной.

"Виктория" уже лишилась шансов на выход в 1/8 финала турнира. Сегодня ей предстоит матч 5-го тура группового турнира против ЦСКА. В случае поражения или ничьей 0:0 или 1:1, пльзеньцы гарантированно займут последнее место в группе.

Что указано в пари между компанией и Врбой, если "Виктория" займет третье место, не уточняется.

ЦСКА - "Виктория": Лига чемпионов, групповой турнир, 5-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.55 (мск)