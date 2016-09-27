21:11 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Эшпириту Санту: "Порту" должен уважать чемпионство "Лестера"

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Главный тренер "Порту" Эшпириту Санту с уважением относится к "Лестеру", с которым португальца предстоит завтра сыграть в 2-м туре Лиги чемпионов. Встреча состоится в Англии и начнется в 21.45 по московскому времени.

- История говорит о том, что "Порту" никогда не удавалось выиграть в Англии, но любая серия заканчивается, - цитирует пресс-служба УЕФА Санту. - Мы не играли хорошо против "Копенгагена", но команда стала лучше с тех пор. "Лестер" является чемпионом премьер-лиги, которая является одной из наиболее конкурентоспособных лиг в мире с фантастическими командами. То, что "Лестер" сделал в прошлом сезоне замечательно, и мы должны уважать это. Нужно постараться в завтрашней игре контролировать мяч.

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