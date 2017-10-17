Эшли Янг: "Бенфика" сильнее "Базеля" и ЦСКА"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Бенфикой" подчеркнул, что португальцы являются самым сложным соперником. По словам англичанина, "Красным дьяволам" предстоит тяжелая игра.

– Как уже сказал Жозе Моуринью, "Манчестер Юнайтед" предстоит провести тяжелый матч. Мы знаем, что "Бенфика" сильнее "Базеля" и ЦСКА, – приводит Fourfourtwo слова Янга. – Тренер сказал, что мы должны сосредоточиться только о своей игре, не задумываясь над действиями соперника.

Матч между "Бенфикой" и "МЮ" состоится 18 октября, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи. Напомним, что ЦСКА и "Базель" - соперники манкунианцев и лиссабонцев по группе A.