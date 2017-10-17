19:34 | Футбол — Лига чемпионов

Эшли Янг: "Бенфика" сильнее "Базеля" и ЦСКА"

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Защитник "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Бенфикой" подчеркнул, что португальцы являются самым сложным соперником. По словам англичанина, "Красным дьяволам" предстоит тяжелая игра.

– Как уже сказал Жозе Моуринью, "Манчестер Юнайтед" предстоит провести тяжелый матч. Мы знаем, что "Бенфика" сильнее "Базеля" и ЦСКА, – приводит Fourfourtwo слова Янга. – Тренер сказал, что мы должны сосредоточиться только о своей игре, не задумываясь над действиями соперника.

Матч между "Бенфикой" и "МЮ" состоится 18 октября, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи. Напомним, что ЦСКА и "Базель" - соперники манкунианцев и лиссабонцев по группе A.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Нефилим

Только Бенфика огребла и от Базеля, и от ЦСКА) И от мантюков огребет

20:03

_Я_против_Астротерфа_

Эшли? это кто ))))

20:02

Не брат

Кто кого сильнее и лучше увидим после шести матчей.

19:59