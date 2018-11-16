Еще один пострадавший в метро болельщик ЦСКА выписан из больницы

Еще одного фаната ЦСКА, пострадавшего во время инцидента с эскалатором в римском метро перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ромы" (0:3), выписали из местной больницы и отправили на родину.

- Россиянина выписали и отправили домой, цитирует РИА Новости слова представителя российского посольства в Италии. - В римской больнице остается еще один пострадавший.

Напомним, 23 октября на станции метро "Репубблика" вышел из строя эскалатор: при спуске он неожиданно резко ускорил движение. В результате инцидента около 20 россиян получили травмы, 16 из них были госпитализированы.

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