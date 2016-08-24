22:56 24 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Ерохин увеличил преимущество "Ростова" над "Аяксом"

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Полузащитник "Ростова" Александр Ерохин на 52-й минуте домашнего ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Аякса" увеличил преимущество своей команды - 2:0. Счет по сумме двух встреч стал 3:1 в пользу "Ростова".

Трансляция матча "Ростов" - "Аякс"

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