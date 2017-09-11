Эрнесто Вальверде: "В Лиге чемпионов важно стартовать с победы"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ювентуса" отметил важность встречи с серьезным соперником после уверенной победы над "Эспаньолом" (5:0) в чемпионате Испании. По словам наставника испанского клуба, главный еврокубковый турнир мотивирует всех его участников.

- Всегда лучше провести игру серьезного уровня после победы и прийти в хорошую форму, - цитирует Твиттер "Барселоны" Вальверде. - Очень важно начать групповой турнир Лиги чемпионов с победы. Этот турнир мотивирует всех. Мы готовы.

"Ювентус"? Соперник находится в великолепной форме.

Напомним, матч "Барселона" - "Ювентус" состоится 12 июля. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.