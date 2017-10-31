Эрнесто Вальверде: "Уверен, болельщики "Олимпиакоса" тепло меня встретят"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" отметил, что в греческой команде у него было много памятных событий. По словам наставника, в чемпионате Испании играть тяжело.

- Уверен, болельщики "Олимпиакоса", где я раньше работал, встретят меня тепло, - приводит официальный сайт УЕФА слова Вальверде. - Не сомневаюсь, что они, как всегда, будут горячо поддерживать свою команду. В "Олимпиакосе" у меня было много памятных матчей и событий, трудно выделить что-то одно. Это и поединки чемпионата, и еврокубки, и незабываемые финалы Кубка Греции.

Последний тур показал, насколько тяжело играть в чемпионате Испании. У нас был непростой выезд в Бильбао, "Реал" проиграл "Жироне", "Атлетико" потерял очки, трудные матчи получились у "Валенсии" и "Севильи". Дистанция между клубами сокращается. Мы должны безостановочно работать над собой. Нужно быть готовыми к неприятностям в любой момент.