Эрнесто Вальверде: "У Месси нет травмы, мы дали ему небольшой отдых"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после матча с "Ювентусом" (0:0) в группе Лиги чемпионов отметил, что форвард Лионель Месси начал встречу на скамейке запасных, чтобы получить передышку.

– У Месси нет травмы, – цитирует сайт УЕФА Вальверде. – Просто мы решили, что сегодня он может получить небольшой отдых. Плюс мы считаем, что и без него мы такая же сильная команда. Но выйдя на замену, он усилил наши действия во втором тайме. Сегодня у тер Штегена было немного работы, но его сэйв после удара Дибалы стал решающим.