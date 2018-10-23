Эрнесто Вальверде: "Рассматриваю разные варианты, как заменить Месси"

Главный тренер "Барселоны" https://www.sport-express.ru/football/champions-league/ Эрнесто Вальверде ответил на вопросы журналистов перед матчем Лиги чемпионов с "Интером". Он сказал, что у него есть несколько вариантов, как заменить травмированного нападающего Лионеля Месси.

- Мы сыграем с соперником, который переживает сейчас свой лучший момент в сезоне. Эта команда никогда не сдается. Они выиграли несколько матчей на последних минутах, - цитирует тренера официальный сайт УЕФА. - У них великолепный командный дух. Это будет отличная игра, на кону будут важные три очка. Победитель сделает серьезный шаг к выходу в следующий раунд. Нам предстоит провести некоторое время без Лионеля Месси, нам будет не хватать его. Когда нет такого важного игрока, ответственность должен взять на себя не только один футболист. Все игроки должны приложить усилия, чтобы его отсутствие было заметно как можно меньше. Я рассматриваю разные варианты, как его заменит. Мы можем изменить структуру игры. На его позиции могут сыграть разные игроки. Многие будут пытаться угадать, кто его заменит, и тренер соперников тоже. Но я ему не подскажу.

Матч "Барселона" - "Интер" состоится 24 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

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