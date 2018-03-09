Эрнесто Вальверде: "Рано говорить, что Иньеста сыграет с "Челси"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста рискует не сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" 14 марта. Об этом сообщил главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде. Футболист получил травму в матча 27-го тура чемпионата Испании против "Атлетико". У 33-летнего Иньесты диагностирован надрыв двуглавой мышцы бедра.

– В настоящее время Иньеста тренируется отдельно, – приводит FourFourTwo слова Вальверде. – Мы не хотим спешить, еще рано говорить, будет ли он доступен на следующей неделе. У нас есть игроки подобного плана, хотя Андрес уникален. Это Денис Суарес и Филиппе Коутинью, Андре Гомиш. Их характеристики сопоставимы, и они могут играть в позиции Иньесты.