Эрнесто Вальверде: "ПСВ может побороться как с "Барселоной", так и с другими командами группы"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде - о матче с ПСВ в Лиге чемпионов.

- ПСВ - молодая команда. Есть все основания полагать, что они могут побороться как с нами, так и с другими соперниками в группе, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Мечтаем об этом, как и все команды, выступающие здесь. Этот турнир отличается от чемпионата - он короткий, и здесь нет права на ошибку.

В группе В также выступают "Интер" и "Тоттенхэм". Матч "Барселона" – ПСВ состоится 18 сентября и начнется в 19.55 по московскому времени.

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